Автопригода сталася 3 вересня о 14:00 в селі Малушка Рівненського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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На Рівненщині сталася жахлива ДТП

У Малушці близько обіду зіткнулися два легкові автомобілі, внаслідок чого одна дитина загинула, а ще 8 людей постраждали.

Постраждалих госпіталізовано в лікарню. Для деблокування тіла загиблої дитини залучали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС,

– мовиться у повідомленні.

У поліції Рівненщини уточнили, що повідомлення про ДТП на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів надійшло о 13:40. Попередньо правоохоронці встановили, що 35-річний водій Opel Vectra виїжджав з узбіччя, щоб розвернутися в невстановленому місці.

У цей момент і сталося зіткнення із попутним легковиком Skoda Octavia, яким керував 27-річний житель Сарненського району. У салоні автомобіля Opel перебували місцеві жителі:

водій,

його 31-річна дружина,

четверо дітей віком від 1 до 6 років.

Трирічна дівчинка отримала травми, які були несумісні із життям. Також постраждали 8 людей:

водій Opel, його дружина та 6-річна донька перебувають у тяжкому стані,

перебувають у тяжкому стані, ще двох постраждалих дітей доставили до медзакладів із травмами різного ступеня,

доставили до медзакладів із травмами різного ступеня, водія Skoda та його двох пасажирів, 38-річного жителя Сарненщини та 48-річного волинянина, також доставили до лікарні.

Слідчі розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями, що спричинило смерть потерпілого".

"У водіїв відібрані біологічні зразки. Транспортні засоби вилучені. Рух на цій ділянці автодороги відновлено", – підсумували у поліції.

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