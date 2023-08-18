ДТП сталася 17 серпня у селі Лелехівка Яворівського району. Біля дев'ятої години вечора водій автомобіля "Volkswagen Golf" здійснив наїзд на дитину.
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Дівчинка травмувалася
Зловмисником виявився місцевий мешканець – 48-річний чоловік, а потерпілою – його 12-річна односельчанка.
За даними слідства, водій "Volkswagen Golf" перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рухаючись заднім ходом, він не помітив, як збив дитину. На щастя, дівчина вижила, втім, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.
За фактом ДТП, вчиненого в стані сп’яніння, поліція відкрила кримінальне провадження. Недбалому водієві світить позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
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