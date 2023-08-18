ДТП сталася 17 серпня у селі Лелехівка Яворівського району. Біля дев'ятої години вечора водій автомобіля "Volkswagen Golf" здійснив наїзд на дитину.

Дивіться також Уже звільнили: що чекає на поліцейського, який на смерть збив 15-річну дівчину

Дівчинка травмувалася

Зловмисником виявився місцевий мешканець – 48-річний чоловік, а потерпілою – його 12-річна односельчанка.

За даними слідства, водій "Volkswagen Golf" перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рухаючись заднім ходом, він не помітив, як збив дитину. На щастя, дівчина вижила, втім, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.

За фактом ДТП, вчиненого в стані сп’яніння, поліція відкрила кримінальне провадження. Недбалому водієві світить позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

ДТП в Україні: останні новини