ДТП произошло 17 августа в селе Лелеховка Яворивского района. Около девяти часов вечера водитель автомобиля "Volkswagen Golf" совершил наезд на ребенка.

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Девочка травмировалась

Злоумышленником оказался местный житель – 48-летний мужчина, а потерпевшей – его 12-летняя односельчанка.

По данным следствия, водитель Volkswagen Golf находился в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь задним ходом, он не заметил, как сбил ребенка. К счастью, девушка выжила, однако получила телесные повреждения. Ее госпитализировали.

По факту ДТП, совершенного в состоянии опьянения, полиция открыла уголовное производство. Небрежному водителю светит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

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