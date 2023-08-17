Еще 2 августа, около 19:00 произошло это ДТП, в результате которого погибла девушка. В четверг, 17 августа, журналисты сообщили, что получили ответ на запрос от Нацполиции. В нем говорится, что правоохранителя, которого обвиняют в смерти подростки, уволили с должности.

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Увольнение полицейского, сбившего девушку

Вероятно, зовут этого правоохранителя Ярослава Якименко. В тот день он возвращался из командировки на служебном автомобиле и сбил 15-летнюю на переходе в поселке Песочин, что неподалеку от Харькова. Девушка возвращалась домой в поселок Коротчин и дорогу переходила вместе с велосипедом.

По факту нарушения служебной дисциплины проведено служебное расследование, по результатам которого руководством департамента принято решение применить к полицейскому, причастному к упомянутому событию, строжайшая мера дисциплинарного воздействия в виде увольнения со службы в полиции,

– говорится в ответе на запрос в Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Следует сказать, что ранее Департамент внутренней Национальной безопасности заявлял о проведении служебного расследования. Тогда обвиняемого полицейского отстранили от исполнения обязанностей.

Обратите внимание! Как утверждают правоохранители, вероятно, Якименко на момент дорожно-транспортного происшествия был трезв. Таков был предварительный результат медицинского освидетельствования. В то же время, следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Отметим, что с погибшей Альбиной Харченко простились в Коротычах 4 августа. В 2023 году она окончила 9 класс.

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