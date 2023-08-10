Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции. ДТП произошло недалеко от Пешеходного моста. Движение по шоссе было затруднено.
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Усложнение движения на Набережном шоссе от Почтовой площади в направлении моста Метро, в связи с ДТП. Учитывайте эту информацию при планировании своей поездки,
– призывали правоохранители.
На шоссе опрокинулся автомобиль
По кадрам, публикуемым очевидцами с места событий, можно увидеть последствия аварии. Ее причиной стала опрокидывание легкового автомобиля. В Нацполиции не сообщали о пострадавших в результате ДТП.
Из-за ДТП образовались пробки / Фото из телеграмм-каналов
На шоссе перевернулся автомобиль / Фото из телеграмм-каналов
На Набережном шоссе произошло ДТП: видео
К слову, в Николаевской области вблизи села Михайловка сегодня тоже произошла жуткая авария: столкнулась быстрая и легковая машина. К сожалению, есть погибшие, в том числе медицинский работник.