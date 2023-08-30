Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони просять зголоситися очевидців ДТП.
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Внаслідок аварії загинув хлопчик
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12:00 29 серпня на трасі Київ – Чоп. Неподалік села Раковець водій автомобіля Peugeot 407, 43-річний житель Нового Роздолу, здійснив наїзд на 2-річного хлопчика, мешканця модульного містечка одного з сіл Львівського району.
Дитина перебувала у дитячому візочку, яким керувала його мати. Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.
Водія автомобіля затримали. Наразі проводиться розслідування.
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Аварії за участю неповнолітніх: останні новини
- У селі Братківці, що на Івано-Франківщині, 25 серпня теплотяг здійснив наїзд на 16-річну дівчину, яка йшла коліями в навушниках. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту. Постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні.
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- На Вінниччині ж у страшній ДТП загинули шість дітей віком від 6 до 12 років. Трагедія сталася внаслідок зіткнення автомобіля ВАЗ 2102 та вантажівки DAF. 42-річного водія вантажівки затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
- Своєю чергою, на кордоні з Польщею водій автомобіля Renault Trafic скоїв наїзд на електричний колісний візок, в якому перебувала 14-річна дівчина. Від отриманих травм школярка померла на місці події.