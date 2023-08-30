Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони просять зголоситися очевидців ДТП.

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Внаслідок аварії загинув хлопчик

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12:00 29 серпня на трасі Київ – Чоп. Неподалік села Раковець водій автомобіля Peugeot 407, 43-річний житель Нового Роздолу, здійснив наїзд на 2-річного хлопчика, мешканця модульного містечка одного з сіл Львівського району.

Дитина перебувала у дитячому візочку, яким керувала його мати. Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Водія автомобіля затримали. Наразі проводиться розслідування.

Зверніть увагу! Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини автопригоди, просять телефонувати на оперативну лінію 102 або за телефоном +380505837573.

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