Трагедія сталася 20 серпня о 21:15. Дівчина загинула у селі Малнів Яворівського району.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Рено Трафік", 55-річний житель міста Мостиська, скоїв наїзд на електричний інвалідний візок, в якому їхала 14-річна дівчина, місцева мешканка. Від отриманих травм школярка померла на місці події,

– мовиться у повідомленні.

Кримінальне провадження вже відкрили. Водію загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблої. Вічна пам'ять.

Поліцейський наїхав на бабусю

У Білгород-Дністровському сталася моторошна ДТП. Поліцейський, який перебував за кермом, наїхав на літню жінку. Їй був 81 рік. Жінку доправили до лікарні. Медики боролися за її життя. На жаль, врятувати бабусю не вдалося. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

Згодом у мережі опублікували моторошне відео. На оприлюднених кадрах видно, що правоохоронець переїхав бабусю двічі, а тоді поклав її на лавку. Досудове розслідування проводить ДБР.

Смертельна ДТП в Австрії

В Австрії сталася смертельна ДТП за участі українців. На жаль, загинуло четверо людей. Серед них – двоє дітей. Окрім того, троє людей опинилися на лікарняних ліжках. Трагедія сталася біля міста Гросскрут.

Згодом стало відомо, що в автівці перебували члени однієї сім'ї. На жаль, дідусь бабуся та двоє дітей – трьох та семи років – загинули. Вижити вдалося чоловікові, жінці та ще одній їхній дитині – 2009 року народження. Їхнім життям нічого не загрожує.

Згодом водій – батько дітей – розповів, що на декілька секунд заснув за кермом. Деталей ДТП наразі не розкривають.