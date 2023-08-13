В микроавтобусе, попавшем в смертельную аварию в Австрии, находились только члены одной семьи. Об этом пишут местные СМИ.
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Что известно о водителе и его семье
За рулем микроавтобуса был отец детей, которые почти все погибли в результате ДТП. В автомобиле ехали: муж, жена, дедушка, бабушка и 3 ребенка.
40-летний мужчина, его 30-летняя супруга и один их ребенок 2009 года рождения выжили. А два пожилых человека погибли. Трехлетний и семилетний ребенок тоже не выжили в аварии.
По информации западных СМИ, три члена семьи, которым удалось выжить, получили незначительные травмы. Пострадавшие украинцы получили психологическую помощь. Отмечается, что у этой семьи было разрешение на проживание в Польше. Поэтому автомобиль украинцев ехал с польскими номерами.
Что известно о смертельной аварии за границей
- Трагедия произошла 12 августа в 7 утра возле Гроскрут. Микроавтобус попал в ДТП между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен в направлении Вены.
- Отец, который сидел за рулем, позже сказал, что он заснул на несколько секунд. В результате транспорт перевернулся, а затем пробил перила моста и вылетел из автобана. После этого машина упала на грунтовую дорогу.
- Посольство Украины взаимодействует с австрийскими правоохранителями в контексте расследования ДТП. Также дипломаты поддерживают связь с врачами.