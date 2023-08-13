В микроавтобусе, попавшем в смертельную аварию в Австрии, находились только члены одной семьи. Об этом пишут местные СМИ.

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Что известно о водителе и его семье

За рулем микроавтобуса был отец детей, которые почти все погибли в результате ДТП. В автомобиле ехали: муж, жена, дедушка, бабушка и 3 ребенка.

40-летний мужчина, его 30-летняя супруга и один их ребенок 2009 года рождения выжили. А два пожилых человека погибли. Трехлетний и семилетний ребенок тоже не выжили в аварии.

По информации западных СМИ, три члена семьи, которым удалось выжить, получили незначительные травмы. Пострадавшие украинцы получили психологическую помощь. Отмечается, что у этой семьи было разрешение на проживание в Польше. Поэтому автомобиль украинцев ехал с польскими номерами.

Что известно о смертельной аварии за границей