Предварительно, в микроавтобусе ехали граждане Украины. Трагедия произошла около 7 утра сегодня, 13 августа.
Важно Погибла молодая украинка, есть пострадавшие: в Польше микроавтобус врезался в грузовик
Подробности смертельной аварии
ДТП произошло между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен в направлении Вены. Микроавтобус перевернулся, пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, проходившую под автобаном.
По словам выжившего водителя, он на несколько секунд заснул.
К сожалению, в результате аварии погибли четыре человека – двое взрослых и двое детей (в возрасте нескольких месяцев и трех лет). Предварительно известно, что двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой детей.
Кроме того, в авто ехал еще один ребенок. Однако он получил легкие ранения. Трое других пассажиров получили более легкие травмы.
Последствия ДТП / фото RMF FM
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что эту информацию уже могут подтвердить.
Это транспортное средство с польскими регистрационными номерами, а ехали в нем граждане Украины. Граждан Польши в нем не было,
– рассказал Яблонский.
Он подчеркнул, что консульские службы были в контакте с австрийской полицией с самого утра.
"Как только было установлено, что жертвы были гражданами Украины, мы немедленно передали эту информацию украинскому посольству", – добавил Яблонский.
Кстати, представитель Красного Креста рассказал, что в спасательной операции принимали участие 5 спасательных автомобилей, 3 кареты скорой помощи и вертолет.
Другие подобные трагические ДТП
- Напомним, ранее в Польше произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Собственно, пассажирский автобус с украинцами внутри столкнулся с грузовиком недалеко от границы.
- Также в северо-западной Польше столкнулись два автомобиля. В результате аварии восемь человек, среди которых и работники из Украины, получили ранения.
- В Люблинском воеводстве Польши автобус переехал 55-летнего водителя, заменявшего колесо. Украинец от полученных травм скончался.
- Кроме того, в поселке Демби столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате удара 72-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Восемь человек доставили в больницы Калиша и Острува-Велькопольского, среди пострадавших три украинки.