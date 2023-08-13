Попередньо, в мікроавтобусі їхали громадяни України. Трагедія сталася близько 7 ранку сьогодні, 13 серпня.
Важливо Загинула молода українка, є постраждалі: у Польщі мікроавтобус врізався у вантажівку
Подробиці смертельної аварії
ДТП сталося між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен у напрямку Відня. Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном.
За словами водія, який вижив, він на кілька секунд заснув.
На жаль, внаслідок аварії загинуло четверо людей – двоє дорослих і двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років). Попередньо відомо, що двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей.
Окрім цього, в авто їхала ще одна дитина. Однак вона отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів отримали легші травми.
Наслідки ДТП / фото RMF FM
Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що цю інформацію наразі вже можуть підтвердити.
Це був транспортний засіб з польськими реєстраційними номерами, а їхали в ньому громадяни України. Громадян Польщі в ньому не було,
– розповів Яблонський.
Він наголосив, що консульські служби були в контакті з австрійською поліцією з самого ранку.
"Як тільки було встановлено, що жертви були громадянами України, ми негайно передали цю інформацію українському посольству", – додав Яблонський.
До речі, речник Червоного Хреста розповів, що у рятувальній операції брали участь 5 рятувальних автомобілів, 3 карети швидкої допомоги та гелікоптер.
Інші подібні трагічні ДТП
- Нагадаємо, раніше у Польщі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Власне, пасажирський автобус з українцями всередині зіткнувся з вантажівкою неподалік від кордону.
- Також у північно-західній Польщі зіткнулися два автомобілі. Внаслідок аварії восьмеро осіб, серед яких і працівники з України, отримали поранення.
- У Люблінському воєводстві Польщі автобус переїхав 55-річного водія, який замінював колесо. Українець від отриманих травм помер.
- Окрім цього, у селищі Дембі зіткнулись автобус та легковий автомобіль. Внаслідок удару 72-річна пасажирка легковика загинула на місці. Вісім осіб доставили до лікарень Каліша та Острува-Велькопольського, серед постраждалих є три українки.