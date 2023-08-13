Попередньо, в мікроавтобусі їхали громадяни України. Трагедія сталася близько 7 ранку сьогодні, 13 серпня.

Важливо Загинула молода українка, є постраждалі: у Польщі мікроавтобус врізався у вантажівку

Подробиці смертельної аварії

ДТП сталося між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен у напрямку Відня. Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном.

За словами водія, який вижив, він на кілька секунд заснув.

На жаль, внаслідок аварії загинуло четверо людей – двоє дорослих і двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років). Попередньо відомо, що двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей.

Окрім цього, в авто їхала ще одна дитина. Однак вона отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів отримали легші травми.



Наслідки ДТП / фото RMF FM

Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що цю інформацію наразі вже можуть підтвердити.

Це був транспортний засіб з польськими реєстраційними номерами, а їхали в ньому громадяни України. Громадян Польщі в ньому не було,

– розповів Яблонський.

Він наголосив, що консульські служби були в контакті з австрійською поліцією з самого ранку.

"Як тільки було встановлено, що жертви були громадянами України, ми негайно передали цю інформацію українському посольству", – додав Яблонський.

До речі, речник Червоного Хреста розповів, що у рятувальній операції брали участь 5 рятувальних автомобілів, 3 карети швидкої допомоги та гелікоптер.

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