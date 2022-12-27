Польське видання повідомило, що трагедія сталась на польській національній дорозі №48 між Мощанкою та Коцком.

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Деталі трагедії

Водій пасажирського автобуса намагався замінити колесо у транспортному засобі. Раптово автобус рушив та розчавив чоловіка. Українець від отриманих травм помер.

зазначають, що автобус із пасажирами прямував до України.

Частина людей пересіла на інший автобус, решта пасажирів чекали посеред траси, для них встановили намет. Згодом людей відправили у тепле місце, де вони чекали, поки ремонтують автобус.

Причини трагедії розслідує польська поліція.

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