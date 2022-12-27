Польське видання повідомило, що трагедія сталась на польській національній дорозі №48 між Мощанкою та Коцком.
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Деталі трагедії
Водій пасажирського автобуса намагався замінити колесо у транспортному засобі. Раптово автобус рушив та розчавив чоловіка. Українець від отриманих травм помер.
зазначають, що автобус із пасажирами прямував до України.
Частина людей пересіла на інший автобус, решта пасажирів чекали посеред траси, для них встановили намет. Згодом людей відправили у тепле місце, де вони чекали, поки ремонтують автобус.
Причини трагедії розслідує польська поліція.
Останні випадки ДТП в Польщі
- 13 листопада, у селищі Дембі зіткнулись автобус та легковий автомобіль. Внаслідок інциденту загинула одна людина.
- В липні п'яна водійка автомобіля Nissan в'їхала у мікроавтобус Volkswagen Transporter. Внаслідок ДТП постраждали 10 людей, серед яких 7 – українці. На жаль, один українець загинув.
- Однією із найтрагічніших за останній час ДТП в Польщі стала трагедія поблизу польського міста Кошице 6 березня. Тоді водій рейсового автобусу Познань – Херсон не впорався з керуванням. У салоні перебували 57 українців: 55 пасажирів і 2 водії. Унаслідок страшної аварії на місці загинули 5 людей, ще 34 особи отримали поранення. згодом кількість жертв зросла до 8.