Водійка зізналася, що має проблеми з алкоголем
На момент ДТП в крові 36-річної жінки було 4 проміле крові. На засіданні суду вона зізналася, що має проблеми зі спиртним.
До теми ДТП з українцями в Польщі: що відомо про стан постраждалих
Наразі водійка проведе під вартою 3 місяців. Загалом їй загрожує до 18 років ув'язнення.
Що відомо про ДТП
Трагедія трапилася рано-вранці на магістралі 784 у Лодзькому воєводстві. П'яна жінка за кермом автомобіля Nissan, ймовірно, в'їхала у мікроавтобус Volkswagen Transporter. Після того автівки влетіли у кювети на протилежних сторонах дороги.
Внаслідок ДТП постраждали 10 людей, серед яких 7 – українці. Усіх потерпілих відвезли у польські лікарні. На жаль, одному нашому земляку не вдалось вижити – він помер у медзакладі. Також відомо, що 2 громадян України вже виписали.
Автомобіль п'яної водійки злетів у кювет / Фото TVN 24