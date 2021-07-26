Водитель призналась, что имеет проблемы с алкоголем

На момент ДТП в крови 36-летней женщины было 4 промилле крови. На заседании суда она призналась, что имеет проблемы со спиртным.

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Сейчас водитель проведет под стражей 3 месяцев. Всего ей грозит до 18 лет заключения.

Что известно о ДТП

Трагедия случилась рано утром на магистрали 784 в Лодзинском воеводстве. Пьяная женщина за рулем автомобиля Nissan, вероятно, въехала в микроавтобус Volkswagen Transporter. После того машины влетели в кюветы на противоположных сторонах дороги.

В результате ДТП пострадали 10 человек, среди которых 7 – украинцы. Всех пострадавших отвезли в польские больницы. К сожалению, одному нашему земляку не удалось выжить – он умер в медучреждении. Также известно, что 2 граждан Украины уже выписали.

Обратите внимание! На место происшествия вылетал вертолет польской медицинской авиационной спасательной службы. На нем пострадавших доставили в больницы.



Автомобиль пьяной женщины-водителя слетел в кювет / Фото TVN 24