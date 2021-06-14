Речниця Окружної прокуратури у Перемишлі Марта Пентковська підтвердила ЗМІ, що кількість загиблих в аварії зросла. Втім, наразі ще з'ясовують, чи саме наслідки ДТП спричинили смерть.

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Загинув чоловік, що лікувався у Перемишлі

ЗМІ з власних джерел стало відомо, що йдеться про чоловіка віком близько 60-років із Херсонської області. Він отримав в аварії важкі травми і упродовж 3 тижнів лікувався у Перемишлі.

Наприкінці березня, коли його стан покращився, його перевезли в Україну.

Слідчі намагаються підтвердити, чи ця смерть має зв'язок з ДТП, повідомила Марта Пентковська.

Зверніть увагу! Внаслідок аварії загалом загинули 8 осіб: 5 із них на місці, ще троє – за деякий час після лікування. За життя однієї з українок – Анастасії Кочеткової – боролися 2 місяці, однак так і не змогли її врятувати.

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