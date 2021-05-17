Після 2 місяців лікування померла українка, яка постраждала у масштабній ДТП у Польщі, – ЗМІ
Українка Анастасія Кочеткова 6 березня потрапила у ДТП на рейсовому автобусі у Польщі. Жінка понад 2 місяці боролася за життя. Однак 16 травня вона, на жаль, померла.
Що відомо про Анастасію Кочеткову
27-річна Кочаткова була мешканкою Кам'янця-Подільського. Зауважимо, спершу її вважали загиблою, однак згодом з'ясувалося, що жінка жива. Вона перебувала у комі.
Важливо Автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП в Польщі: 5 українців загинули – фото
У фейсбуці волонтери створили спільноту для збору коштів на лікування Анастасії.
Наша прекрасна дівчинка Анастасія Кочеткова пішла до Господа. Наші щирі співчуття родині. Траур. Ми у жалобі. Подробиць поки що немає. Дозвольте нам співпереживати, ми сумуємо разом з родиною,
– мовиться у повідомленні.
31 березня мати Анастасії розповідала, що донька досі перебуває у реанімації. На її лікування потрібна була велика сума грошей – пів мільйона доларів.
Судячи з дописів у спільноті, Кочеткова вже проходила реабілітацію. Однак час від часу її стан погіршувався і жінку госпіталізовували у лікарню. Раніше у неї діагностували гостру кишкову непрохідність. Жінка скаржилася на сильні болі внизу живота й високу температуру тіла. Медики проводили постраждалій механічну чистку.
Зауважимо, після ДТП жінку кілька днів розшукували рідні, вони самостійно обдзвонювали польські лікарні. Відомо, що в автобусі Кочаткова була разом з чоловіком. Вони обоє потрапили у лікарню Жешува.Відомо, що Настя навчалася в ІТ-школі у Кракові, а 6 березня вона їхала додому в Україну.
Читайте також Український автобус під час першої "польської" ДТП був справним, – експертиза
Коротко про моторошну ДТП у Польщі
- У ніч на 6 березня поблизу польського міста Кошице рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП. У салоні перебували 57 українців: 55 пасажирів і 2 водії.
- Унаслідок страшної аварії загинуло вже 7 людей, ще 34 особи отримали поранення.
- Попередня причина ДТП – водій не впорався з керуванням на невідповідній швидкості. Йому загрожує до 8 років в'язниці.
Поділитися новиною