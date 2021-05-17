Українка Анастасія Кочеткова 6 березня потрапила у ДТП на рейсовому автобусі у Польщі. Жінка понад 2 місяці боролася за життя. Однак 16 травня вона, на жаль, померла.

Що відомо про Анастасію Кочеткову

27-річна Кочаткова була мешканкою Кам'янця-Подільського. Зауважимо, спершу її вважали загиблою, однак згодом з'ясувалося, що жінка жива. Вона перебувала у комі.

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У фейсбуці волонтери створили спільноту для збору коштів на лікування Анастасії.

Наша прекрасна дівчинка Анастасія Кочеткова пішла до Господа. Наші щирі співчуття родині. Траур. Ми у жалобі. Подробиць поки що немає. Дозвольте нам співпереживати, ми сумуємо разом з родиною,

– мовиться у повідомленні.

31 березня мати Анастасії розповідала, що донька досі перебуває у реанімації. На її лікування потрібна була велика сума грошей – пів мільйона доларів.

Судячи з дописів у спільноті, Кочеткова вже проходила реабілітацію. Однак час від часу її стан погіршувався і жінку госпіталізовували у лікарню. Раніше у неї діагностували гостру кишкову непрохідність. Жінка скаржилася на сильні болі внизу живота й високу температуру тіла. Медики проводили постраждалій механічну чистку.

Зверніть увагу! У Міністерстві закордонних справ наразі перевіряють інформацію про смерть Анастасії Кочеткової.

Зауважимо, після ДТП жінку кілька днів розшукували рідні, вони самостійно обдзвонювали польські лікарні. Відомо, що в автобусі Кочаткова була разом з чоловіком. Вони обоє потрапили у лікарню Жешува.Відомо, що Настя навчалася в ІТ-школі у Кракові, а 6 березня вона їхала додому в Україну.

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