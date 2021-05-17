После 2 месяцев лечения умерла украинка, которая пострадала в масштабном ДТП в Польше, – СМИ
Украинка Анастасия Кочеткова 6 марта попала в ДТП на рейсовом автобусе в Польше. Женщина больше 2 месяцев боролась за жизнь. Однако 16 мая она, к сожалению, умерла.
Что известно об Анастасии Кочетковой
27-летняя Кочаткова была жительницей Каменец-Подольского. Заметим, сначала ее считали погибшей, однако впоследствии выяснилось, что женщина жива. Она находилась в коме.
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В фейсбуке волонтеры создали сообщество для сбора средств на лечение Анастасии.
Наша прекрасная девочка Анастасия Кочеткова пошла к Господу. Наши искренние соболезнования семье. Траур. Мы в трауре. Подробностей пока нет. Позвольте нам сопереживать, мы скорбим вместе с семьей,
– говорится в сообщении.
31 марта мать Анастасии рассказывала, что дочь до сих пор находится в реанимации. На ее лечение потребовалась крупная сумма денег – полмиллиона долларов.
Судя по публикациям в сообществе, Кочеткова уже проходила реабилитацию. Однако время от времени ее состояние ухудшалось и женщину госпитализировали в больницу. Ранее у нее диагностировали острую кишечную непроходимость. Женщина жаловалась на сильные боли внизу живота и высокую температуру тела. Медики проводили пострадавшей механическую чистку.
Заметим, после ДТП женщину несколько дней разыскивали родные, они самостоятельно обзванивали польские больницы. Известно, что в автобусе Кочеткова была вместе с мужем. Они оба попали в больницу Жешува. Известно, что Настя училась в IT-школе в Кракове, а 6 марта она ехала домой в Украину.
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Коротко о жутком ДТП в Польше
- В ночь на 6 марта вблизи польского города Кошице рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. В салоне находились 57 украинцев: 55 пассажиров и 2 водителя.
- В результате страшной аварии погибли уже 7 человек, еще 34 человека получили ранения.
- Предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением на неподходящей скорости. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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