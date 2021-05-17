Украинка Анастасия Кочеткова 6 марта попала в ДТП на рейсовом автобусе в Польше. Женщина больше 2 месяцев боролась за жизнь. Однако 16 мая она, к сожалению, умерла.

Что известно об Анастасии Кочетковой

27-летняя Кочаткова была жительницей Каменец-Подольского. Заметим, сначала ее считали погибшей, однако впоследствии выяснилось, что женщина жива. Она находилась в коме.

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В фейсбуке волонтеры создали сообщество для сбора средств на лечение Анастасии.

Наша прекрасная девочка Анастасия Кочеткова пошла к Господу. Наши искренние соболезнования семье. Траур. Мы в трауре. Подробностей пока нет. Позвольте нам сопереживать, мы скорбим вместе с семьей,

– говорится в сообщении.

31 марта мать Анастасии рассказывала, что дочь до сих пор находится в реанимации. На ее лечение потребовалась крупная сумма денег – полмиллиона долларов.

Судя по публикациям в сообществе, Кочеткова уже проходила реабилитацию. Однако время от времени ее состояние ухудшалось и женщину госпитализировали в больницу. Ранее у нее диагностировали острую кишечную непроходимость. Женщина жаловалась на сильные боли внизу живота и высокую температуру тела. Медики проводили пострадавшей механическую чистку.

Обратите внимание! В Министерстве иностранных дел сейчас проверяют информацию о смерти Анастасии Кочетковой.

Заметим, после ДТП женщину несколько дней разыскивали родные, они самостоятельно обзванивали польские больницы. Известно, что в автобусе Кочеткова была вместе с мужем. Они оба попали в больницу Жешува. Известно, что Настя училась в IT-школе в Кракове, а 6 марта она ехала домой в Украину.

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