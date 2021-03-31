Пострадавшая в Польше в аварии автобуса 22 марта украинка до сих пор лежит в коме. Денег на лечение не хватает, ведь студенческая страховка вряд ли покроет все расходы.

Об этом журналистам рассказала мать пострадавшей – 27-летней Анастасии Кочетковой из Хмельницкого. Женщина постоянно находится в Польше, но – не возле дочери.

Напомним ДТП с украинцами в Польше: одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии

В каком состоянии сейчас пострадавшая в ДТП 22 марта во Польше украинка

Под дверью реанимации

Ирину Стадниченко не пускают к дочери из-за карантина. Только раз мать Анастасии видела ее, когда приехала на опознание – девушку считали погибшей. К счастью, она жива, но находится в коме.

Могу прийти только побыть под дверью реанимации, и все. Даже через стекло не дают увидеть ее,

– рассказала Ирина.

По ее словам, Настя училась в IT-школе в Кракове, а в тот день – 22 марта – ехала домой в Хмельницкий. Мать ждала ее на вокзале, пока муж не рассказал по телефону об аварии. А потом позвонил и сын – он и сказал, что Настя была именно в том автобусе, который попал в ДТП.

Нужны деньги на лечение

Настя после аварии в себя не приходила, у нее произошло кровоизлияние в мозг. Комментариев польские врачи не дают. Известно только, что состояние девушки крайне тяжелое. И на лечение нужны деньги. Анастасия имела студенческую страховку, но всех расходов она не покроет.

Она потребует реабилитации – очень серьезной. Возможно, в процессе еще какие-то операции надо будет делать. Сегодня никто не может сказать, сколько это будет стоить,

– рассказал генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

Родственникам в медучреждениях Польши назвали вероятную нужную сумму – полмиллиона долларов. И где брать такие деньги – они не знают. Надеются, что хоть часть покроет страховка перевозчика.

Помочь Анастасии можно, перечислив деньги на следующие счета:

Гривна: "Приватбанк", 5168757344761715, Ирина Стадниченко.

Доллары: PKO BANK POLSKI IBAN PL63102042740000170200874875, Ирина Стадниченко.

Євро: PKO BANK POLSKI IBAN PL58102042740000190200874867, Ирина Стадниченко.

Злотые: PKO BANK POLSKI 60102042740000130200874834, Ирина Стадниченко.