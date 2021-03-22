Во время ДТП с украинским автобусом в Польше пострадали 5 человек, их госпитализировали в три больницы. Сейчас одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Жизни остальных 4 пострадавших пассажиров ничего не угрожает. Кстати, украинский консул выехал на место аварии. Важно В Польше в ДТП попал украинский автобус: есть жертва и пострадавшие – фото Сейчас решают вопрос, чтобы доставить 4 людей, которые не пострадали, в Украину. Польская полиция расследует ДТП Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что польские правоохранители начали расследование причин ДТП. Также открыли горячую линию для родственников: +48784138555. Что известно о ДТП Авария произошла ночью 22 марта вблизи Кашице. Автобус вез 10 украинцев и ехал по маршруту "Варшава – Ивано-Франковск".

Водитель был трезв, но автобус резко съехал с дороги, наехал на отбойник и перевернулся в придорожный овраг.

В результате 1 человек погиб, еще 5 пострадали.

Интересно, что ДТП произошло именно в том месте, где 6 марта также слетел в ров автобус с украинцами. Тогда 6 человек погибли, а 35 – пострадали.