Під час ДТП з українським автобусом у Польщі постраждали 5 людей, їх госпіталізували до трьох лікарень. Наразі одна жінка перебуває у важкому стані.

Життю інших 4 постраждалих пасажирів нічого не загрожує. До речі, український консул виїхав на місце аварії. Важливо У Польщі в ДТП потрапив український автобус: є жертва та постраждалі – фото Наразі вирішують питання, аби доставити 4 людей, що не постраждали, в Україну. Польська поліція розслідує ДТП Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив 24 каналу, що польські правоохоронці розпочали розслідування причин ДТП. Також відкрили гарячу лінію для родичів: +48784138555. Що відомо про ДТП Аварія трапилась вночі 22 березня поблизу Кашице. Автобус віз 10 українців та їхав за маршрутом "Варшава – Івано-Франківськ".

Водій був тверезий, але автобус різко з’їхав з дороги, наїхав на відбійник і перевернувся до придорожнього яру.

У результаті 1 чоловік загинув, ще 5 постраждали.

Цікаво, що ДТП сталась саме в тому місці, де 6 березня також злетів у рів автобус з українцями. Тоді 6 людей загинули, а 35 – постраждали.