Пассажирский автобус с украинцами 22 марта попал в ДТП в Подкарпатском воеводстве Польши. Оказалось, что водитель был трезв. Кроме того, автобус слетел с дороги в тот же ров, где произошла такая же авария 6 марта.

Автобус украинского перевозчика Euroways из Киева резко съехал с дороги, наехал на отбойник и перевернулся в придорожный овраг. Об этом рассказали в польской полиции.

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Однако причину, почему автобус съехал, еще не установили. К тому же 23-летний водитель был трезв.

Кстати, рейс ехал по маршруту "Вроцлав – Черновцы".

"Эффект дежавю" у спасателей

Прибывшие на место катастрофы пережили "эффект дежавю". Дело в том, что авария произошла около того же рва, где 6 марта перевернулся еще один автобус с украинцами, которые ехал в направлении Перемышля. Тогда погибли 6 украинцев, 35 – пострадали.

Да, автобус перевернулся и лежал в той же позиции.

Как вытягивали автобус

На место ДТП приехало около 80 спасателей. Они были вынуждены разрезать элементы автобуса, чтобы вытянуть оттуда трех человек.

Впоследствии транспорт удалось извлечь из оврага, его отправили на стоянку.

Что известно о пострадавших

Пять пострадавших доставили в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Лубачув. Еще 4 человека не получили значительных травм, поэтому их перевезли к школьному общежитию в городе Ярослав.

Заметим, 1 человек погиб.