Украинский автобус во время первой "польской" ДТП был исправным, – экспертиза
В Польше провели экспертизу по поводу ДТП в Подкарпатском воеводстве с украинским автобусом, которое произошло в ночь с 5 на 6 марта. Это первая из двух аварий с украинцами на одном и том же месте в марте.
Источник:Укринформ
Заместитель окружного прокурора в Перемышле Беата Стажецка, которая контролирует расследование дела этого ДТП, сообщила результаты экспертизы, которая показала, что автобус был исправным.
К слову ДТП с украинцами в Польше: водителю автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
Экспертиза установила, что в момент ДТП автобус был в исправном состоянии. То есть состояние автобуса не был причиной катастрофы,
– заверила Беата Стажецька.
Сейчас польские правоохранители ведут сбор медицинской документации всех пострадавших из больниц воеводства, чтобы определить степень полученных ими травм.
После этого во второй раз проведут допрос водителя, который после первого допроса отказался давать показания в деле. Заместитель окружного прокурора напомнила, что 48-летний украинец находится под надзором полиции.
Сейчас он должен ежедневно появляться в полиции и не может выехать из Польши. Владимир К. является подозреваемым в непреднамеренной аварии, что грозит ему заключением до 5 лет.
Коротко о ДТП с украинцами в Польше:
- Она случилась в ночь с 5 на 6 марта в Подкарпатском воеводстве Польши. Рейсовый автобус Познань – Херсон вылетел с трассы недалеко от города Кашицу.
- В результате аварии тогда погибли 5 украинцев, хотя сначала была информация о 6 погибших. Тогда к погибшим ошибочно записали 27-летнюю Анастасию Кочеткову.
- Но потом в больнице скончался еще один пострадавший в результате аварии – количество ее жертв возросло до 6.
- Сама девушка сейчас находится в коме и продолжает бороться за жизнь. Кроме нее в ДТП пострадали еще 34 человека. Они уже смогли вернуться домой.
- К слову, чуть более чем через 2 недели на том же месте в аварию попал еще один украинский автобус. Тогда погиб 1 человек, еще 5 пострадали.
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