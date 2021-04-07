В Польше провели экспертизу по поводу ДТП в Подкарпатском воеводстве с украинским автобусом, которое произошло в ночь с 5 на 6 марта. Это первая из двух аварий с украинцами на одном и том же месте в марте.

Заместитель окружного прокурора в Перемышле Беата Стажецка, которая контролирует расследование дела этого ДТП, сообщила результаты экспертизы, которая показала, что автобус был исправным.

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Экспертиза установила, что в момент ДТП автобус был в исправном состоянии. То есть состояние автобуса не был причиной катастрофы,

– заверила Беата Стажецька.

Сейчас польские правоохранители ведут сбор медицинской документации всех пострадавших из больниц воеводства, чтобы определить степень полученных ими травм.

После этого во второй раз проведут допрос водителя, который после первого допроса отказался давать показания в деле. Заместитель окружного прокурора напомнила, что 48-летний украинец находится под надзором полиции.

Сейчас он должен ежедневно появляться в полиции и не может выехать из Польши. Владимир К. является подозреваемым в непреднамеренной аварии, что грозит ему заключением до 5 лет.

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