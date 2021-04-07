Український автобус під час першої "польської" ДТП був справним, – експертиза
У Польщі провели експертизу щодо ДТП у Підкарпатському воєводстві з українським автобусом, яка трапилася в ніч з 5 на 6 березня. Це перша з двох аварій з українцями на одному й тому ж місці в березні.
Джерело:Укрінформ
Заступниця окружного прокурора у Перемишлі Беата Стажецька, яка контролює розслідування справи цієї ДТП, повідомила результати експертизи, яка показала, що автобус був справним.
До слова ДТП з українцями в Польщі: водію автобуса загрожує до 5 років тюрми
Експертиза встановила, що у момент ДТП автобус був у справному стані. Тобто стан автобуса не був причиною катастрофи,
– запевнила Беата Стажецька.
Наразі польські правоохоронці ведуть збір медичної документації усіх постраждалих з лікарень воєводства, щоб визначити ступінь отриманих ними травм.
Після цього вдруге проведуть допит водія, який після першого допиту відмовився свідчити в справі. Заступниця окружного прокурора нагадала, що 48-річний українець перебуває під наглядом поліції.
Наразі він повинен щодня з'являтися в поліції та не може виїхати з Польщі. Володимир К. є підозрюваним у ненавмисній аварії, що загрожує ув'язненням до 5 років.
Коротко про ДТП з українцями в Польщі:
- Вона трапилася в ніч з 5 на 6 березня в Підкарпатському воєводстві Польщі. Рейсовий автобус Познань – Херсон вилетів з траси неподалік міста Кашице.
- Внаслідок аварії тоді загинули 5 українців, хоча спершу була інформація про 6 загиблих. Тоді до загиблих помилково записали 27-річну Анастасію Кочеткову.
- Та згодом у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок аварії – кількість її жертв зросла до 6.
- Сама дівчина наразі перебуває в комі й продовжує боротися за життя. Крім неї в ДТП постраждали ще 34 людей. Вони вже змогли повернутися додому.
- До слова, трохи більш як через 2 тижні на тому ж самому місці в аварію потрапив ще один український автобус. Тоді загинула 1 людина, ще 5 постраждали.
Поділитися новиною