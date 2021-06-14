Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская подтвердила СМИ, что количество погибших в аварии возросло. Сейчас выясняют, повлекли ли смерть собственно последствия ДТП .

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Умер мужчина, который лечился в Перемышле

СМИ из собственных источников стало известно, что речь идет о мужчине в возрасте около 60 лет из Херсонской области. Он получил в аварии тяжелые травмы и в течение 3 недель лечился в Перемышле.

В конце марта, когда его состояние улучшилось, его перевезли в Украину.

Следователи пытаются вяснить, имеет лисвязь эта смерть с ДТП, сообщила Марта Пентковская.

Обратите внимание! В результате аварии в целом погибли 8 человек: 5 из них на месте, еще трое – через некоторое время после лечения. За жизнь одной из украинок – Анастасии Кочетковой – боролись 2 месяца, однако так и не смогли ее спасти.

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