Інші українці, які постраждали під час аварії, перебувають в лікарні. Про це 24 Каналу розповіли в пресслужбі МЗС.

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Скільки українців перебуває у лікарні

Аварія трапилася зранку 12 серпня біля міста Гросскрут. На жаль, в результаті загинули четверо громадян України. Наразі ще 3 українців перебувають у лікарні.

Водій та інші двоє пасажирів – всі теж українці – були доставлені до лікарні. Зараз вони перебувають під наглядом лікарів,

– повідомили в МЗС.

У міністерстві уточнили, що усі учасники аварії мали дозволи на проживання в Польщі. Наразі українське посольство взаємодіє з австрійськими правоохоронцями в контексті розслідування ДТП та підтримує зв‘язок із лікарями.

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