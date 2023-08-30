В настоящее время правоохранители проводят расследование. Они просят откликнуться очевидцев ДТП.
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В результате аварии погиб мальчик
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12:00 29 августа на трассе Киев – Чоп. Недалеко от села Раковец водитель автомобиля Peugeot 407, 43-летний житель Нового Роздола, совершил наезд на 2-летнего мальчика, жителя модульного городка одного из сел Львовского района.
Ребенок находился в детской коляске, которой управляла его мать. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
Водитель автомобиля задержан. Проводится расследование.
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Аварии с участием несовершеннолетних: последние новости
- В селе Братковцы Ивано-Франковской области, 25 августа тепловоз совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая шла по рельсам в наушниках. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу.
- Во Львовской области нетрезвый водитель за рулем Volkswagen Golf, двигаясь задним ходом, сбил 12-летнюю девочку. К счастью, школьница выжила, однако получила телесные повреждения. Врачи оказали ей всю необходимую помощь.
- В Винницкой же области в страшном ДТП погибли шесть детей в возрасте от 6 до 12 лет. Трагедия произошла в результате столкновения автомобиля ВАЗ 2102 и грузовика DAF. 42-летний водитель грузовика задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
- В свою очередь, на границе с Польшей водитель автомобиля Renault Trafic совершил наезд на электрическое колесное кресло, в котором находилась 14-летняя девушка. От полученных травм школьница умерла на месте происшествия.