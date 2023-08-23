Во вторник, 22 августа, около 19:30 вблизи села Бродецкого в Хмельницком районе Винницкой области произошло это ДТП. На место выехали представители правоохранительных органов и спасатели.

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Смертельное ДТП в Винницкой области

Как пишут в полиции региона, из-за столкновения ВАЗ с грузовым автомобилем DAF погиб водитель легковушки и 11 его пассажиров, находившихся в салоне. Среди них 6 детей от 2 до 12 лет.

42-летний водитель грузовика задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи назначили ряд экспертиз по установлению причин и обстоятельств аварии.

По этому факту уже ведется досудебное расследование. Было открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса.

В ней говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В Винницкой области произошло смертельное ДТП / Фото полиции региона

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области уточнили, что эта катастрофа произошла на автодороге, соединяющей Белую Церковь и Кременец.

Чтобы деблокировать погибших из разбитого авто, привлекли бойцов ГСЧС. По состоянию на 01:30, 23 августа чрезвычайники с помощью спецоборудования изъяли тела 12 погибших,

– говорится в источнике.

Также там отмечено, что пока правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, поэтому делать преждевременные выводы не следует.

Спасатели работают на месте аварии в Винницкой области: видео ГСЧС

Обратите внимание! Ранее полиция сообщала, что в результате этого ДТП погибли 9 человек. Впоследствии информация была обновлена.

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