Во вторник, 22 августа, около 19:30 вблизи села Бродецкого в Хмельницком районе Винницкой области произошло это ДТП. На место выехали представители правоохранительных органов и спасатели.
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Смертельное ДТП в Винницкой области
Как пишут в полиции региона, из-за столкновения ВАЗ с грузовым автомобилем DAF погиб водитель легковушки и 11 его пассажиров, находившихся в салоне. Среди них 6 детей от 2 до 12 лет.
42-летний водитель грузовика задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи назначили ряд экспертиз по установлению причин и обстоятельств аварии.
По этому факту уже ведется досудебное расследование. Было открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса.
В ней говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
В Винницкой области произошло смертельное ДТП / Фото полиции региона
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области уточнили, что эта катастрофа произошла на автодороге, соединяющей Белую Церковь и Кременец.
Чтобы деблокировать погибших из разбитого авто, привлекли бойцов ГСЧС. По состоянию на 01:30, 23 августа чрезвычайники с помощью спецоборудования изъяли тела 12 погибших,
– говорится в источнике.
Также там отмечено, что пока правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, поэтому делать преждевременные выводы не следует.
Спасатели работают на месте аварии в Винницкой области: видео ГСЧС
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