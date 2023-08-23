О случившемся в 18:32 сообщили в КГВА. В ведомстве отметили, что с рельсов сошел вагон трамвая в Дарницком районе.

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Пострадали 8 человек

Случилось это на улице Анны Ахматовой. По данным КГВА, в тот момент на месте работали аварийные службы, а также медики.

Очевидцы сняли сошедший с рельсов трамвай: смотрите видео

Предварительно сообщалось, что пострадали 8 человек: водитель транспортного средства и 7 пассажиров. Всем им оказывали медицинскую помощь.

Очевидцы выложили в сеть целый ряд видео с места ДТП. Можно увидеть, как работают медики и другие специалисты. Другой ролик демонстрирует, как пассажиры выходят из трамвая, нос которого частично приподнят вверх.

Пассажиры пытаются сами покинуть трамвай: смотрите видео

В тот момент отметили, что временно ограничили движение трамваев, курсировавших по маршрутам №8 и 28Д. А уже в 22:21 стало известно, что движение трамваев возобновлено.

Накануне жуткое ДТП произошло во Львовской области. Там микроавтобус въехал в колесное кресло, в результате чего погибла школьница.

Что известно о ДТП во Львовской области

По имеющейся информации, трагедия произошла 20 августа в 21:15. Погибла школьница в селе Малнов, что в Яворовском районе.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Рено Трафик", 55-летний житель города Мостиска, совершил наезд на электрическую инвалидную коляску, в которой ехала 14-летняя девушка, местная жительница. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Против мужчины уже открыли уголовное производство. Ему грозит заключение на срок от 3 до 8 лет.

Другое жуткое ДТП произошло в Белгород-Днестровском. Там полицейский наехал на 81-летнюю женщину. Ее отправили в больницу, где за жизнь старушки до последнего боролись медики. Впрочем, спасти ее так и не смогли.

Вскоре в сеть выложили видео с момента ДТП. На жутким ролике видно, что правоохранитель дважды переехал бабушку, после чего положил ее на скамейку. ДБР уже проводит досудебное расследование.