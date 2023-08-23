Про те, що сталося, о 18:32 повідомили у КМВА. У відомстві зазначили, що з рейок зійшов вагон трамвая у Дарницькому районі.

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Постраждали 8 людей

Сталося це на вулиці Анни Ахматової. За даними КМВА, на той момент на місці працювали аварійні служби, а також медики.

Очевидці зняли трамвай, який зійшов з рейок: дивіться відео

Попередньо повідомляли, що постраждали 8 людей: водій транспортного засобу та 7 пасажирів. Усім їм надавали медичну допомогу.

Очевидці виклали у мережу цілу низку відео з місця ДТП. Можна побачити, як працюють медики, а також інші спеціалісти. Інший ролик демонструє, як пасажири виходять з трамвая, ніс якого частково піднятий вгору.

Пасажири намагаються самі покинути трамвай: дивіться відео

На той момент зазначили, що тимчасово обмежили рух трамваїв, які курсували за маршрутами №8 та 28Д. А вже о 22:21 стало відомо, що рух трамваїв відновлено.

Напередодні моторошна ДТП сталася на Львівщині. Там мікроавтобус в'їхав у колісне крісло, внаслідок чого загинула школярка.

Що відомо про ДТП на Львівщині

За наявною інформацією, трагедія сталася 20 серпня о 21:15. Загинула школярка у селі Малнів, що у Яворівському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Рено Трафік", 55-річний житель міста Мостиська, скоїв наїзд на електричний інвалідний візок, в якому їхала 14-річна дівчина, місцева мешканка. Від отриманих травм школярка померла на місці події,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Проти чоловіка вже відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує ув'язнення терміном від 3 до 8 років.

Інша моторошна ДТП сталася у Білгород-Дністровському. Там поліцейський наїхав на 81-річну жінку. Її відправили до лікарні, де за життя старенької до останнього боролися медики. Втім, врятувати її так і не змогли.

Невдовзі у мережу виклали відео з моментом ДТП. На моторошному ролику видно, що правоохоронець двічі переїхав бабусю, після чого поклав її на лавку. ДБР уже проводить досудове розслідування.