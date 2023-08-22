Як розповіли журналісти, підготовче засідання у справі Олексія Тандира відбудеться 5 вересня. Його проводитимуть у Святошинському районному суді міста Києва.

Дивіться також Замість сечі здав воду та слину: як суддя Тандир хотів сфальсифікувати експертизу

Що робитимуть на підготовчому засіданні

Почнімо з того, що справу Тандира вестиме суддя Іван Бандура. Адвокат родини потерпілих Денис Шевченко зазначив, що на підготовчому засіданні визначатимуть порядок слухання.

Він також зазначив, що рідні нацгвардійця, якого на смерть збив Тандир, планують також подати цивільний позов. Він стосуватиметься стягнення матеріальної та моральної шкоди з судді Макарівського суду.

Позов уже готовий, залишилося лише з сім'єю узгодити конкретні суми. Ці позови будуть подані до підготовчого засідання або безпосередньо під час,

– пояснив адвокат.

Шокуючі деталі про суддю Тандира: дивіться відео розслідування

За словами Шевченка, проаналізували низку судових рішень на предмет вивчення компенсації, яку призначають у подібних випадках. Власне, від неї і планують відштовхуватися. Водночас він додав, що навіть приблизно не може озвучити суму, щоб "не прозвучала дарма менша чи більша".

Рідні Тандира нібито надсилали кошти

Денис Шевченко прокоментував ситуацію з грішми, які рідні Тандира буцімто надсилали дружині нацгвардійця Вадима Бондаренка Анні. Вона минулого тижня на рахунках виявила перекази, які зробили 30 травня та 1 липня. Їхня загальна сума – 18 тисяч гривень. Відомо, що кошти родина повернула під час останнього засідання.

Ніхто не знає, з яких причин Тандир захотів надіслати кошти. Він наче зробив це приховано, при тому потім на всю країну заявляв про це на судах. Річ у тім, що існує пом'якшуюча обставина добровільного відшкодування. І згодом, невідомо чи так би було, але він міг це використати,

– каже адвокат.

Водночас він підкреслює на важливості того, "щоби ми самі погодили суму". Він зауважив, що до Анни не зверталися з питаннями, що їй необхідно і чим можна допомогти.

Наостанок зауважимо, що у ніч проти 26 травня сталася ДТП на в'їзді у Київ з боку Житомира. Тоді голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив військовослужбовця Нацгвардії. Останній стояв на блокпосту та загинув на місці від травм, яких зазнав внаслідок наїзду.