Про це розповів адвокат родини загиблого Віталій Сердюк. За його словами, саме цей трюк затягнув час проведення експертизи – вона тривала понад 2 місяці.

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Спочатку тести нібито показали, що в біоматеріалах немає алкоголю. Але коли фахівці дослідили самі біоматеріали, то виявили воду та слину. А ось у слині вони знайшли алкоголь.

Розслідування справи уже завершено

У прокуратурі hromadske підтвердили інформацію адвоката родини загиблого. Зазначають, що попри намагання підозрюваного спотворити біологічні зразки експерти встановили в них наявність етанолу.

Також у прокуратурі пояснили, звідки адвокатові загиблого стали відомі ці обставини. За словами Максимець, досудове розслідування в цій справі вже завершене, і сторонам відкрили матеріали. Відтак, Сердюк має доступ до доказів, зібраних під час розслідування.

Важливо! 24 Канал провів розслідування щодо діяльності Тандира. Виявилось, що суддя закрив щонайменше 200 справ про водіння у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. А брат Тандира є обвинуваченим у кримінальній справі як співучасник корупційного злочину.

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