Відповідне рішення 9 серпня ухвалив Київський апеляційний суд. Тандир перебуватиме під вартою щонайменше до кінця серпня.

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Суд залишив Тандира під вартою

Апеляційний суд залишив рішення Печерського райсуду Києва про продовження запобіжного заходу Тандиру без змін. Тож він залишиться в СІЗО до 26 серпня. До речі, без права внесення застави.

Нагадаємо, що жахлива ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко, сталася близько опівночі 26 травня на Житомирській трасі. Експертиза підтвердила, що суддя Тандир летів на швидкості 100 кілометрів на годину.

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У момент ДТП суддя Тандир був напідпитку