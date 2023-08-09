Відповідне рішення 9 серпня ухвалив Київський апеляційний суд. Тандир перебуватиме під вартою щонайменше до кінця серпня.
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Суд залишив Тандира під вартою
Апеляційний суд залишив рішення Печерського райсуду Києва про продовження запобіжного заходу Тандиру без змін. Тож він залишиться в СІЗО до 26 серпня. До речі, без права внесення застави.
Нагадаємо, що жахлива ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко, сталася близько опівночі 26 травня на Житомирській трасі. Експертиза підтвердила, що суддя Тандир летів на швидкості 100 кілометрів на годину.
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У момент ДТП суддя Тандир був напідпитку
- Зауважимо, 3 серпня у ДБР повідомили про завершення розслідування. Зазначили, що загалом провели 18 експертиз.
- Попри те, що суддя намагався спотворити аналізи, висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю у наданих зразках.
- До речі, стан сп'яніння підтверджено також висновками інших експертиз.
- Окрім того, за результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення Правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення.