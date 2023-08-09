Соответствующее решение 9 августа вынес Киевский апелляционный суд. Тандыр будет находиться под стражей по меньшей мере до конца августа.
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Суд оставил Тандыра под стражей
Апелляционный суд оставил решение Печерского райсуда Киева о продлении меры пресечения Тандыру без изменений. Он останется в СИЗО до 26 августа. Кстати, без права внесения залога.
Напомним, что ужасное ДТП, в результате которого погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко, произошло около полуночи 26 мая на Житомирской трассе. Экспертиза подтвердила, что судья Тандыр летел на скорости 100 километров в час.
Интересно Судья Тандыр водил под хмельком и раньше: соответствующие сообщения поступали в ДБР
В момент ДТП судья Тандыр был пьян
- 3 августа в ДБР сообщили о завершении расследования. Отметили, что всего провели 18 экспертиз.
- Несмотря на то, что судья пытался исказить анализы, выводами судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в образцах.
- Кстати, состояние опьянения подтверждено и выводами других экспертиз.
- Кроме того, по результатам автотехнической, трасологической и технической экспертиз доказано нарушение Правил дорожного движения, несоблюдение запретов дорожных знаков и значительное превышение скорости на момент столкновения.