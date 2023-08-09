Об этом рассказал адвокат семьи погибшего Виталий Сердюк. По его словам, именно этот трюк затянул время проведения экспертизы – она длилась более двух месяцев.

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Сначала тесты показали, что в биоматериалах нет алкоголя. Но когда специалисты исследовали сами биоматериалы, обнаружили воду и слюну. А вот в слюне они обнаружили алкоголь.

Расследование дела уже завершено

В прокуратуре hromadske подтвердили информацию адвоката семьи погибшего. Отмечают, что, несмотря на попытки подозреваемого исказить биологические образцы, эксперты установили у них наличие этанола.

Также в прокуратуре объяснили, откуда адвокату погибшего стали известны эти обстоятельства. По словам Максимец, досудебное расследование по этому делу уже завершено, и сторонам открыли материалы. Следовательно, Сердюк имеет доступ к доказательствам, собранным в ходе расследования.

Важно! 24 Канал провел расследование по деятельности Тандыра. Оказалось, что судья закрыл, по меньшей мере, 200 дел о вождении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. А брат Тандыра обвиняется в уголовном деле как соучастник коррупционного преступления.

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