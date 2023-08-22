Смертельное ДТП произошло 22 августа в 19:28. Правоохранители показали фотографии с места происшествия.
К теме Нетрезвый за рулем: во Львовской области 12-летняя девочка оказалась под колесами авто
Подробности трагедии
К сожалению, в результате аварии погибли 9 человек. Это ДТП унесло жизни не только взрослых, но еще и детей.
Легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовиком DAF. В легковушке находился водитель и 8 пассажиров, среди которых были и несовершеннолетние. Все эти люди погибли в ДТП.
На месте происшествия работают следователи областного главка, полицейские отделения полиции № 2 Хмельникского райотдела, криминалисты и спасатели,
– говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все происшествия. Как видно на фотографиях, грузовик перевозил бревна. После столкновения этот транспорт оказался на обочине.
Фото с места ужасной аварии / Фото Полиции Винницкой области
Эта смертельная авария унесла жизни 9 человек / Фото Полиции Винницкой области
Другие смертельные аварии в Украине
- В Одесской области автомобиль сбил бабушку, а затем дважды ее переехал. Впоследствии выяснилось, что в машине находился полицейский вместе с супругой. Они вышли из транспорта и положили пенсионерку на скамейку умирать.
- Похожий случай произошел в Ровенской области. Там сотрудник полиции сбил 64-летнюю женщину недалеко от ее дома. Водитель тоже оставил ее умирать. Впоследствии другие копы его обнаружили и задержали.
- Напомним, на Закарпатье мужчина сел за подвыпивший руль и сбил женщину вместе с маленьким ребенком. К сожалению, они погибли. После этого пьяный водитель влетел в иномарку, в результате чего 3 человека получили травмы. Этот жуткий инцидент произошел в селе Большая Копаня.