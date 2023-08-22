Смертельна ДТП сталася 22 серпня о 19:28. Правоохоронці показали фотографії з місця подій.

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Подробиці трагедії

На жаль, внаслідок аварії загинули 9 людей. Ця ДТП забрала життя не тільки в дорослих, а ще й в дітей.

Легковий автомобіль ВАЗ зіткнувся з вантажною машиною DAF. У легковику перебував водій та 8 пасажирів, серед яких були й неповнолітні. Всі ці люди загинули в ДТП.

На місці події працюють слідчі обласного главку, поліцейські відділення поліції № 2 Хмільницького райвідділу, криміналісти та рятувальники,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють всі обставини. Як видно на фотографіях, вантажівка перевозила колоди. Після зіткнення цей транспорт опинився на узбіччі.

Кадри з місця жахливої аварії / Фото Поліції Вінницької області

Ця смертельна аварія забрала життя в 9 людей / Фото Поліції Вінницької області

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