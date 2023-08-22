Смертельна ДТП сталася 22 серпня о 19:28. Правоохоронці показали фотографії з місця подій.
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Подробиці трагедії
На жаль, внаслідок аварії загинули 9 людей. Ця ДТП забрала життя не тільки в дорослих, а ще й в дітей.
Легковий автомобіль ВАЗ зіткнувся з вантажною машиною DAF. У легковику перебував водій та 8 пасажирів, серед яких були й неповнолітні. Всі ці люди загинули в ДТП.
На місці події працюють слідчі обласного главку, поліцейські відділення поліції № 2 Хмільницького райвідділу, криміналісти та рятувальники,
– мовиться у повідомленні.
Правоохоронці встановлюють всі обставини. Як видно на фотографіях, вантажівка перевозила колоди. Після зіткнення цей транспорт опинився на узбіччі.
Кадри з місця жахливої аварії / Фото Поліції Вінницької області
Ця смертельна аварія забрала життя в 9 людей / Фото Поліції Вінницької області
Інші смертельні аварії в Україні
- В Одеській області автівка збила бабусю, а потім двічі її переїхала. Згодом з'ясувалося, що в машині перебував поліцейський разом із дружиною. Вони вийшли з транспорту та поклали пенсіонерку на лавку помирати.
- Схожий випадок стався у Рівненській області. Там співробітник поліції збив 64-річну жінку неподалік від її будинку. Водій теж залишив її помирати. Згодом інші копи його виявили та затримали.
- Нагадаємо, на Закарпатті чоловік сів за кермо напідпитку та збив жінку разом з малою дитиною. На жаль, вони загинули. Після цього п'яний водій влетів у іномарку, внаслідок чого 3 людини отримали травми. Цей моторошний інцидент стався у селі Велика Копаня.