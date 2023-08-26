Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа после обеда. Полицию сообщили, что под колесами поезда оказался несовершеннолетний ребенок.

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Шла по пути и слушала музыку

Прибывшие на место инцидента правоохранители сразу взялись за изучение обстоятельств происшествия. Как выяснилось, 16-летняя девушка между станциями Братковцы – Терновица двигалась по железнодорожному пути в наушниках.

Очевидно, именно поэтому она не услышала приближения локомотива под управлением 36-летнего машиниста. В результате наезда девушку, местную жительницу, с травмами госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работали полицейские и эксперт-криминалист. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

На фоне этого инцидента в полиции напоминают гражданам о безопасности дорожного движения и подчеркивают, что переходить железнодорожный путь нужно только в установленных местах, убедившись в отсутствии поезда. Также родители должны рассказать детям об опасности использования наушников при переходе через проезжую часть дороги, железнодорожный путь или при посадке/высадке из транспорта. Музыка в наушниках отвлекает внимание пешеходов, что может привести к печальным, а порой и трагическим последствиям.

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