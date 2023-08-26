Дорожня-транспортна пригода трапилася 25 серпня пообіді. Поліцію повідомили, що під колесами потяга опинилася неповнолітня дитина.

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Йшла по колії та слухала музику

Правоохоронці, які прибули на місце інциденту, одразу взялися за вивчення обставин події. Як з'ясувалося, 16-річна дівчина між станціями Братківці – Терновиця рухалася залізничною колією у навушниках.

Вочевидь, саме тому вона не почула наближення локомотиву, яким керував 36-річний машиніст. Внаслідок наїзду дівчину, місцеву мешканку, з травмами госпіталізували до лікарні.

На місці події працювали поліцейські та експерт-криміналіст. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.

На тлі цього інциденту у поліції нагадують громадянам про безпеку дорожнього руху та наголошують, що переходити залізничну колію потрібно тільки у встановлених місцях, переконавшись у відсутності поїзда. Також батьки мають розповісти дітям про небезпеку використання навушників при переході через проїжджу частину дороги, залізничну колію або під час посадки/висадки з транспорту. Музика у навушниках відволікає увагу пішоходів, що може призвести до прикрих, а часом й трагічних наслідків.

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