Від трагедії минув вже майже рік, проте мати дівчини й досі не може з'ясувати правду. Ба більше, поліція Сеула закрила справу.

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Дівчина працювала за кордоном з 14 років

Анастасія з Кривого Рогу почала працювати моделлю у ранньому віці. Вже у 14 років вона підписала контракт й полетіла працювати до Туреччини. Проте дуже скоро вона повернулася, оскільки мала недостатній рівень англійської мови, аби працювати на професійному рівні. Дівчина повернулася в Україну й почала покращувати навички з мови.

Взимку 2022 року Анастасія збиралася їхати працювати у Грецію за новим контрактом. Проте 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення, тому плани дівчини було зруйновано. Керівниця модельної агенції тоді запропонувала батькам дівчини виїжджати за кордон, аби вони були у безпеці.

Мати Олена прислухалася до поради, тому у березні разом з Анастасією виїхала до Польщі. Вже звідти юна модель поїхала до Греції, де дуже успішно відпрацювала.

У серпні 2022 року сім'я повернулася в Україну до рідного міста. Згодом від модельної агенції надійшла пропозиція щодо контракту в Південній Кореї. Анастасія погодилася на співпрацю й у вересні вилетіла до Сеула.

Модель з Кривого Рогу, яка померла у Сеулі / Фото з інстаграму stasy_.shi

Модель прожила у Кореї 6 днів

Хоча мати дуже хвилювалася, як дівчина перенесе довгий переліт (майже 13 годин), як відреагує на зміну часових поясів та абсолютно новий менталітет, юна модель все ж поїхала до Південної Кореї. Вже 4 серпня 2022 року вона прибула на місце. Олена розповіла, що дівчина з дитинства була самостійною, тому коли почала займатися моделінгом спокійно самостійно готувала їжу, прала, прибирала та робила усі необхідні речі. Звісно, мати була постійно на зв'язку з дівчиною.

Як тільки Анастасія прилетіла до Південної Кореї, то дівчина пройшла тест на коронавірус. Після цього її зустріло таксі, яке замовила агенція, і відвезло в апартаменти, де модель мала жити протягом контракту. Мати зв'язувалася з дочкою обов'язково тричі на добу – вранці, пообіді та ввечері. Крім того, дівчина у повідомленнях завжди повідомляла про кастинги та інші подробиці свого графіка.

Фактично вона побула в Кореї шість днів. Вона прилетіла, її поселили в одні апартаменти, потім переселили в інші. Там були дві кімнати – в одній жили дві моделі з Росії, в другій – вона з дівчиною з Бразилії,

– розповіла мати Анастасії.

Через 4 дні у Кореї почалися свята. Оскільки все було зачинене, то Анастасія майже весь час проводила в апартаментах. Лише інколи вона виходила до магазину.

Востаннє Анастасія виходила на зв'язок 10 вересня о 21:45 за місцевим часом. Тоді Олена порадила доньці раніше лягти спати, бо через різку зміну часових поясів дівчина переплутала день і ніч. Під час останньої розмови Анастасія була радісною – розповідала про успіхи у вивченні англійської мови, про виконані шкільні завдання та просто, що відбулося протягом дня.

Таємнича смерть Анастасії

Олена домовилася, що наступного дня зв'яжеться з донькою уранці, коли та прокинеться. Близько о 08:00 мати почала хвилюватися, оскільки дівчина так і не вийшла на зв'язок. Тоді Олена написала повідомлення: "Настусю, прокидайся, досить спати".

У неї була звичка ставити телефон на беззвучний режим, але потім побачила, що мої смс до неї доходять, але відповіді не було. Тоді я почала телефонувати їй у всіх месенджерах, писати, але знову ніхто не відповідав. Так тривало доти, доки мені не зателефонувала агентка Насті і я почула її слова: "Стасі більше немає." Земля пішла з-під ніг матері, вона голосила не своїм голосом,

– пригадала Олена страшний день.

Того ж дня мати дівчини разом з модельною агенткою виїхали до Сеула. Вони прибули до поліції, де пройшли тригодинний допит. Поліція не давала жодної відповіді на питання, що відразу насторожило жінку. Ба більше, їй навіть не дозволили поговорити з дівчатами, які жили разом з Анастасією в апартаментах.

Без відповіді жінка разом з прахом доньки повернулася в Україну. Чому зупинилося серце 15-річної моделі – невідомо.

У Кореї закрили справу

Навесні 2023 року поліція Південної Кореї закрила справу щодо смерті моделі. Крім того, правоохоронці не надають матеріалів розслідування, аби можна було встановити причини смерті.

24 липня мені були передані останні документи корейською мовою. Я гадки не мала, що це за документи й що з ними робити. Я кілька разів писала слідчому, який вів цю справу в Кореї, щоб зрозуміти, що мені робити. В останньому повідомленні я вже поставила йому таке запитання: "Чому ви мене ігноруєте? Ви хочете потягнути час, щоб не розкривати мені матеріали слідства?" Але на жодне моє повідомлення він мені не відповів. Так все і затихло. Причина смерті моєї дочки невідома,

– з горем повідомляє Олена.

Розслідування почали в Україні – 4 квітня 2023 року прокуратура Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Проте поліція Сеула й надалі не передає документи щодо слідства, яке тривало у Кореї. Також там ігнорують будь-які питання, а представникам українського посольства відмовляють у запитах. Як заявила Олена, вони аргументують такі дії тим, що буцімто "нададуть документи винятково потерпілій стороні або уповноваженій особі". Це особливо обурює, адже мати дівчини і є законним представником.

Керівниця модельної агенції заявила, що поліція Кореї заявила – Анастасія нібито померла від зупинки серця уві сні.

"Серце зупинилося уві сні. Ніяких слідів насильства не знайдено. Версії вбивства / насильства виключені. Версія суїциду виключена. Експертиза на хімічні речовини в організмі проведена. Чекали реально довго, але результати готові: хімічних речовин в організмі не виявлено. Заключення від експертів – природна смерть. Зупинка серця під час сну", – повідомила модельна агентка Анастасії.

Проте Олени не вірить у такий "висновок". По-перше, вона не розуміє, як модельна агентка могла отримати документи, якщо вона є третьою особою. Крім того, жінка заявила, що ця інформація є конфіденційною й агентка не мала права її публікувати без попередньої згоди. Олена також не погоджується з висновком про зупинку серця уві сні, оскільки Анастасія не мала жодних проблем зі здоров'ям.