У селі Степангород, що на Рівненщині, 30 серпня 69-річний дідусь трактором переїхав онука. Хлопець помер по дорозі в лікарню.
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Намагався перескочити з одного воза на інший
Правоохоронці встановили, що дідусь трактором "МТЗ 80" буксирував скріплені між собою два вози, завантажені картоплею. Його онук перебував на одному з них і намагався перестрибнути на інший, але потрапив під колеса.
Від отриманих травм хлопець загинув по дорозі у лікарню.
Розпочалося досудове розслідування.
У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини летальної автопригоди.
ДТП в Україні: останні новини
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