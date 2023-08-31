У селі Степангород, що на Рівненщині, 30 серпня 69-річний дідусь трактором переїхав онука. Хлопець помер по дорозі в лікарню.

Дивіться також Моторошна ДТП у Польщі: загинули троє українців, ще двох госпіталізували

Намагався перескочити з одного воза на інший

Правоохоронці встановили, що дідусь трактором "МТЗ 80" буксирував скріплені між собою два вози, завантажені картоплею. Його онук перебував на одному з них і намагався перестрибнути на інший, але потрапив під колеса.

Від отриманих травм хлопець загинув по дорозі у лікарню.

Розпочалося досудове розслідування.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини летальної автопригоди.

ДТП в Україні: останні новини