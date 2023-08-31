В селе Степангород Ровенской области 30 августа 69-летний дедушка трактором переехал внука. Парень скончался по дороге в больницу.

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Пытался перепрыгнуть с одной повозки на другую

Правоохранители установили, что дедушка трактором "МТЗ 80" буксировал скрепленные между собой две повозки, загруженные картофелем. Его внук находился на одном из них и пытался перепрыгнуть на другой, но попал под колеса.

От полученных травм парень погиб по дороге в больницу.

Началось досудебное расследование.

В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства летального происшествия.

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