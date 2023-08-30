Этот инцидент произошел на дороге в селе Воля-Хойната возле Равы Мазовецкой в Лодзинском воеводстве Польши. Пока это дело расследуют польские правоохранители.

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Что известно о ДТП с украинцами в Польше

В полиции Польши отметили, что легковой автомобиль BMW, в котором находились пять человек, все граждане Украины столкнулся с грузовым фургоном. В результате этого инцидента один из пассажиров автомобиля, которому было 16 лет, погиб на месте.

Впоследствии польские правоохранители рассказали, что 42-летний водитель и 19-летний пассажир, несмотря на оказанную неотложную медицинскую помощь, скончались в больнице. Также еще двух пассажиров, которым по 38 и 15 лет соответственно, доставили в больницу, где они получают всю необходимую помощь.

Напоследок в полиции сказали, что в грузовике находились два человека, которые не получили никаких телесных повреждений. Кроме того, сам водитель этого транспортного средства находился в трезвом состоянии.

Ранее в Польше уже случалось ДТП с участием украинцев