Об инциденте во Львовской области стало известно 29 августа. В машине было двое детей.
Смотрите также В Киеве во время ночной атаки окупантов обломки попали в "Ашан": кадры разрушений
Семья не успела выйти из авто
В городе Самбор, на улице Котляревского в результате сильных порывов ветра дерево упало на автомобиль, в котором находились люди.
Семья припарковалась возле дома, но не успела выйти из автомобиля, когда на него упало дерево. Люди сразу вызвали спасателей.
Чрезвычайники срезали ветки дерева, чтобы деблокировать дверь и освободили семью из четырех человек: 37-летнего мужчину, 25-летнюю женщину и двух мальчиков в возрасте четырех и одного года.
В медицинской помощи люди не нуждались.
Во Львовской области 29 августа бушевала непогода
- Львов и область поздно вечером накрыли ливни. В областном центре этому предшествовал гром и молния, которые предупреждали о непогоде за час с лишним до того, как с неба льется много воды. Сначала в городе гремело и сверкало, а потом в какой-то момент начался дождь, который вдруг перешел на мощный ливень.
- В результате неблагоприятных погодных условий без света оказались 396 населенных пунктов Львовщины. Из них 165 – полностью без электроэнергии, 231 – частично. Больше всего – в Жовковском, Яворивском, Мостисском и Самборском районах.
- Также в регионе зафиксирована остановка поездов. Для проведения ремонтных работ задействовано более полутысячи работников, ремонт сетей продолжается.