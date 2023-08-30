Первый заместитель председателя Дарницкой РГА Николай Калашник сообщил, что обломки в Дарницком районе попали в здание торгового центра "Ашан" по улице Здолбуновской.

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Спасатели ликвидировали большой пожар

По его словам, после падения обломков на место происшествия сразу прибыла дежурная бригада пожарных и ликвидировала последствия пожара.



В Киеве обломки повредили крышу здания "Ашану" / Фото из соцсетей Николая Калашника

По предварительной информации, в результате падения обломков никто не пострадал.



В результате ночной атаки в Киеве повреждено здание "Ашану" / Фото из соцсетей Николая Калашника

В то же время разрушены крыша здания "Ашану" и остатки ракеты во внутреннем помещении.



Последствия ночной атаки в Киеве / Фото из соцсетей Николая Калашника

В ГСЧС сообщили, что в результате падения обломков на крыше магазина возник пожар. Сообщение в службу спасения поступило в 05:17. Пожар был ликвидирован в 06:10 на общей площади 50 квадратных метров.

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