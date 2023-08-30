Первый заместитель председателя Дарницкой РГА Николай Калашник сообщил, что обломки в Дарницком районе попали в здание торгового центра "Ашан" по улице Здолбуновской.
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Спасатели ликвидировали большой пожар
По его словам, после падения обломков на место происшествия сразу прибыла дежурная бригада пожарных и ликвидировала последствия пожара.
В Киеве обломки повредили крышу здания "Ашану" / Фото из соцсетей Николая Калашника
По предварительной информации, в результате падения обломков никто не пострадал.
В результате ночной атаки в Киеве повреждено здание "Ашану" / Фото из соцсетей Николая Калашника
В то же время разрушены крыша здания "Ашану" и остатки ракеты во внутреннем помещении.
Последствия ночной атаки в Киеве / Фото из соцсетей Николая Калашника
В ГСЧС сообщили, что в результате падения обломков на крыше магазина возник пожар. Сообщение в службу спасения поступило в 05:17. Пожар был ликвидирован в 06:10 на общей площади 50 квадратных метров.
Что известно об атаке на Киев 30 августа
- Ночью 30 августа россияне нанесли мощный удар по Киеву ракетами и дронами-камикадзе. В пределах столицы все вражеские цели были ликвидированы средствами ПВО.
- В то же время, падение обломков зафиксировали в Шевченковском и Дарницком районе Киева. В результате атаки три человека получили ранения.
- Также в Шевченковском районе обнаружили двух погибших мужчин. Оба мужчины были охранниками предприятия. Им было 26 и 36 лет.
- В Киевской городской военной администрации атаку на столицу назвали самой мощной с весны 2023 года. Оккупанты атаковали крылатыми ракетами и "Шахедами".
- В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что ночью во время атаки России против Украины были уничтожены все 28 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 15 из 16 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.