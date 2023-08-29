Львов и область поздно вечером накрыли ливни. В областном центре этому предшествовал гром и молния, которые предупреждали о непогоде за час с лишним до того, как с неба польется много воды.

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Львов накрыл мощный ливень

Сначала в городе гремело и сверкало, а потом в какой-то момент начался дождь, который вдруг перешел на мощный ливень. Журналисты 24 Канала попытались зафиксировать непогоду. Призываем вас соблюдать осторожность в непогоду и помнить о правилах безопасности, чтобы не рисковать собственным здоровьем и жизнью.

Непогода накрыла Львов / Фото редакции 24 Канала

В небе можно было увидеть, как резко набежали тучи. Некоторые из них завораживали настолько, что просто невозможно было оторвать взгляд. Подозреваем, не один человек промок, пытаясь сделать эффектные кадры и запечатлеть непогоду во Львове. Последняя стала также утешением для местных жителей, не привыкших к такому палящему солнцу в городе.

Во Львове гремело и лило с неба: смотрите видео

Мощный ливень во Львове: смотрите видео

Во Львове сверкало и сильно падал дождь: смотрите видео

Молния напугала немало львовян сегодня: смотрите видео

Небо над Львовом прорезали молнии: смотрите видео



Сильная гроза накрыла Львов / Фото Игорь Зинкевич



Львовяне сняли мощную грозу в городе / Фото ZAXID.NET



Львовяне сняли мощную грозу в городе / Фото ZAXID.NET

Непогода наделала беды

По состоянию на 20:00 непогода на Львовщине наделала немало бед. Без света осталось 180 населенных пунктов в области. Полностью обесточены 91, а частично – 89. Больше всего пострадали жители Самборщины и Червоноградщины.

Уже привлекли 45 бригад, чтобы занимались восстановлением электроснабжения. Работают 193 сотрудника и 67 единиц техники "Львовоблэнерго".

Обновление! По состоянию на 22:00 обесточены 365 населенных пунктов, из которых полностью без света – 193, а частично – 172. Больше всего – в Дрогобычском и Самборском районах. Привлекли к восстановлению 88 бригад (132 единицы техники и 378 сотрудников).