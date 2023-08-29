Львів та область пізно ввечері накрили зливи. В обласному центрі цьому передував грім і блискавка, які попереджали про негоду за годину з лишком до того, як з неба поллється багато води.
Читайте також Нарешті похолодання, але не всюди: якою буде погода 30 серпня
Львів накрила потужна злива
Спочатку у місті гриміло та блискало, а потім в якийсь момент почався дощ, який враз перейшов на потужну зливу. Журналісти 24 Каналу спробували зафіксувати негоду. Закликаємо вас бути обережними у негоду та пам'ятати про правила безпеки, щоб не ризикувати власним здоров'ям і життям.
Негода накрила Львів / Фото редакції 24 Каналу
У небі можна було побачити, як різко набігли хмари. Деякі з них заворожували аж настільки, що просто неможливо було відірвати погляду. Підозрюємо, не одна людина змокла, намагаючись зробити ефектні кадри та зафільмувати негоду у Львові. Остання стала також розрадою для місцевих мешканців, котрі не звикли до такого палючого сонця у місті.
У Львові гриміло та лило з неба: дивіться відео
Потужна злива у Львові: дивіться відео
У Львові блискало та сильно падав дощ: дивіться відео
Блискавка налякала чимало львів'ян сьогодні: дивіться відео
Небо над Львовом прорізали блискавки: дивіться відео
Сильна гроза накрила Львів / Фото Ігор Зінкевич
Львів'яни зняли потужну грозу в місті / Фото ZAXID.NET
Львів'яни зняли потужну грозу в місті / Фото ZAXID.NET
Негода наробила біди
Станом на 20:00 негода на Львівщині наробила чимало лиха. Без світла залишилися 180 населених пунктів в області. Повністю знеструмлені 91, а частково – 89. Найбільше постраждали мешканці на Самбірщині та Червоноградщині.
Уже залучили 45 бригад, щоб займалися відновленням електропостачанням. Працюють 193 співробітники та 67 одиниць техніки "Львівобленерго".