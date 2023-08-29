Львів та область пізно ввечері накрили зливи. В обласному центрі цьому передував грім і блискавка, які попереджали про негоду за годину з лишком до того, як з неба поллється багато води.

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Львів накрила потужна злива

Спочатку у місті гриміло та блискало, а потім в якийсь момент почався дощ, який враз перейшов на потужну зливу. Журналісти 24 Каналу спробували зафіксувати негоду. Закликаємо вас бути обережними у негоду та пам'ятати про правила безпеки, щоб не ризикувати власним здоров'ям і життям.

Негода накрила Львів / Фото редакції 24 Каналу

У небі можна було побачити, як різко набігли хмари. Деякі з них заворожували аж настільки, що просто неможливо було відірвати погляду. Підозрюємо, не одна людина змокла, намагаючись зробити ефектні кадри та зафільмувати негоду у Львові. Остання стала також розрадою для місцевих мешканців, котрі не звикли до такого палючого сонця у місті.

У Львові гриміло та лило з неба: дивіться відео

Потужна злива у Львові: дивіться відео

У Львові блискало та сильно падав дощ: дивіться відео

Блискавка налякала чимало львів'ян сьогодні: дивіться відео

Небо над Львовом прорізали блискавки: дивіться відео



Сильна гроза накрила Львів / Фото Ігор Зінкевич



Львів'яни зняли потужну грозу в місті / Фото ZAXID.NET



Львів'яни зняли потужну грозу в місті / Фото ZAXID.NET

Негода наробила біди

Станом на 20:00 негода на Львівщині наробила чимало лиха. Без світла залишилися 180 населених пунктів в області. Повністю знеструмлені 91, а частково – 89. Найбільше постраждали мешканці на Самбірщині та Червоноградщині.

Уже залучили 45 бригад, щоб займалися відновленням електропостачанням. Працюють 193 співробітники та 67 одиниць техніки "Львівобленерго".

Оновлення! Станом на 22:00 знеструмлено 365 населених пунктів, з яких повністю без світла – 193, а частково – 172. Найбільше – у Дрогобицькому та Самбірському районах. Залучили до відновлення 88 бригад (132 одиниці техніки та 378 співробітників).