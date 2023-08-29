Коли закінчиться спека – це, напевно, друга думка українців після думок про нашу перемогу. І це нарешті станеться! Але, на жаль, тільки на Заході України. Утім, шалених +35 градусів уже не прогнозують ніде, тож температурних рекордів у середу 30 серпня не чекаємо.

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Якою буде погода в Україні 30 серпня

У західних областях буде хмарно з проясненнями, вночі помірні, а вдень значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метри на секунду. Температура вночі +15...+20 градусів, удень +23...+28 градусів, на Закарпатті +20...+25 градусів.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33 градуси; у східних областях вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.

Вітер східний, південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Погода у столиці та області

У столичному регіоні буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33 градуси. У Києві вночі +20...+22 градуси, вдень +31...+33 градуси.

Попередження про небезпеку

Їх на 30 серпня цілих два.

29 – 30 серпня в Україні, крім Запорізької, Луганської, Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Закарпатської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будь ласка, не розпалюйте багаття в лісах і не спалюйте стерню в цей час!

Пожежна небезпека 30 серпня / Укргідрометцентр

Інше попередження пов'язане з дощами на Заході України. 30 серпня в західних областях грози, вдень значні дощі, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метри на секунду, тож оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Не виходьте на вулицю під час грози!

Перший рівень небезпечності 30 серпня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +31...+33

Ужгород +22...+24

Львів +24...+26

Івано-Франківськ +24...+26

Тернопіль +26...+28

Чернівці +27...+29

Хмельницький +26...+28

Луцьк +25...+27

Рівне +27...+29

Житомир +30...+32

Вінниця +27...+29

Одеса +29...+31

Миколаїв +30...+32

Херсон +28...+30

Сімферополь +28...+30

Кропивницький +30...+32

Черкаси +30...+32

Чернігів +30...+32

Суми +29...+31

Полтава +29...+31

Дніпро +27...+29

Запоріжжя +28...+30

Донецьк +26...+28

Луганськ +24…+26

Харків +26…+28

Прогноз погоди на 30 серпня / Укргідрометцентр