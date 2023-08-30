Про інцидент на Львівщині стало відомо 29 серпня. У машині було двоє дітей.

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Сім'я не встигла вийти із авто

У місті Самбір, на вулиці Котляревського внаслідок сильних поривів вітру дерево впало на автівку, у якій перебували люди.

Сім’я припаркувалась біля дому, але не встигла вийти з автомобіля, коли на нього впало дерево. Люди одразу викликали рятувальників.

Надзвичайники зрізали гілки дерева, щоб деблокувати двері та визволили сім'ю із чотирьох людей: 37-річного чоловіка, 25-річну жінку та двох хлопчиків віком чотири та один рік.

Медичної допомоги люди не потребували.

На Львівщині 29 серпня вирувала негода