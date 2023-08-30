Про інцидент на Львівщині стало відомо 29 серпня. У машині було двоє дітей.
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Сім'я не встигла вийти із авто
У місті Самбір, на вулиці Котляревського внаслідок сильних поривів вітру дерево впало на автівку, у якій перебували люди.
Сім’я припаркувалась біля дому, але не встигла вийти з автомобіля, коли на нього впало дерево. Люди одразу викликали рятувальників.
Надзвичайники зрізали гілки дерева, щоб деблокувати двері та визволили сім'ю із чотирьох людей: 37-річного чоловіка, 25-річну жінку та двох хлопчиків віком чотири та один рік.
Медичної допомоги люди не потребували.
На Львівщині 29 серпня вирувала негода
- Львів та область пізно ввечері накрили зливи. В обласному центрі цьому передував грім і блискавка, які попереджали про негоду за годину з лишком до того, як з неба поллється багато води. Спочатку у місті гриміло та блискало, а потім в якийсь момент почався дощ, який враз перейшов на потужну зливу.
- Внаслідок несприятливих погодних умов без світла опинилися 396 населених пунктів Львівщини. З них 165 – повністю без електроенергії, 231 – частково. Найбільше – у Жовківському, Яворівському, Мостиському та Самбірському районах.
- Також в регіоні зафіксовано зупинку поїздів. Для проведення ремонтних робіт задіяно понад пів тисячі працівників, ремонт мереж триває.