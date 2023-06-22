Как отмечают, он въехал на Центральное кладбище Черновцов. Причем не просто протаранил врата, но и катался между могилами.

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Пьяный водитель "бродил" по аллеям

Об этом журналистам рассказал начальник благоустройства, заведующий кладбищами Муниципальной ритуальной службы Черновцов Николай Козачук. По его словам, транспортное средство на скорости пробило ворота Центрального кладбища, после чего автомобиль заехал на территорию кладбища.

Произошел этот инцидент около 1 часа ночи. Заметим, что комендантский час в Черновцах длится с 00:00 до 04:00.

Пьяный водитель пытался выбраться из кладбища. Но это было не так-то просто сделать. Поэтому он буквально "бродил" по аллеям.

Уровень алкоголя в крови зашкаливал

По словам Козачука, горе-водитель въехал в котлован с гравием. Там как раз ведутся ремонтные работы. И именно там мужчина решил оставить свое транспортное средство.

На место инцидента вызвали полицейских. По словам охранников, ставших очевидцами ночного "форсажа" между могилами, водитель был пьян.

В пресс-службе Управления патрульной полиции прокомментировали инцидент. Там отметили, что патрульные получили вызов на улицу Героев Майдана. Они прибыли на место и увидели транспортное средство "Пежо". Автомобиль застрял на участке, где проводили ремонтные работы.

В ходе общения инспекторы заметили, что у водителя присутствуют характерные признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра на состояние алкогольного опьянения – положительный, 2,47 промилле,

– говорят в пресс-службе.

На мужчину уже составили административные протоколы. Что касается ущерба, то в результате инцидента поврежден забор Центрального кладбища.

К слову, накануне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив чуть не попал под колеса автомобиля. Водителю удалось притормозить транспортное средство в последний момент, избежав ДТП.

Собственно, водитель черного внедорожника сначала даже не притормозил перед пешеходным переходом. В тот момент Руслан Марцинкив вместе с делегацией переходили дорогу. Авто удалось остановить буквально перед носом городского головы.