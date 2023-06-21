Случилось это, по всей видимости, утром 20 июня во время велоинспекции районов, в которую отправился мэр Руслан Марцинкив и профильные руководители города. Соответствующее видео выложили в соцсети Титок, сообщает 24 Канал.

Интересно В Ивано-Франковске на кладбище появится прокат велосипедов и электросамокатов

Водитель услышал только замечание

На видео видно, что на одной из улиц города водитель черного автомобиля притормозил на пешеходном переходе, едва не сбив нескольких людей. Однако Руслан Марцинкив только сделал краткое замечание и отправился дальше.

Руслана Марцинкива чуть не сбило авто на пешеходном переходе: видео

Отметим, что во время велоинспекции мэр проверял состояние благоустройства города и укрытия в учебных заведениях. Поэтому некоторые комментаторы под видео пошутили, что чиновник сразу увидел все "косяки" благоустройства улицы.

Светофор там появляется через 3…2…1,

– пошутили пользователи соцсети.

Также некоторые пошутили, что "мэр был близок к тому, чтобы первым прокатиться на самокатах на кладбище".

Несмотря на смех за кадром, некоторые украинцы отметили, что, кроме устного замечания, нужно было вызвать и полицию. Аварийная ситуация на дороге – не повод для веселья. "Чего у нас в Украине отношение к пешеходам и велосипедистам как к дер*му?", – отметила одна из комментаторок.

Результаты велоинспекции вторника

Руслан Марцинкив сообщил, что после проверки все профильные руководители получили свои задания и имеют примерно месяц времени, чтобы их выполнить. Среди запланированного, в частности:

ремонт улицы Палия,

ремонт части улицы Покутской,

работы на улице Молодежной,

создание заезда от Иоанна Павла II и до 22 школы.

Есть еще мелкие поручения: где-то знак поравнять, где-то столбики поправить, где-то небольшие ямы залатать, к примеру, на Иоанна Павла II, около 4 дома. А еще на Мира, 77 до двух недель будет установлена остановка,

– сообщил директор Департамента инфраструктуры, жилищной и коммунальной политики Михаил Смушак.

Кроме того, уже идет подготовка к зиме, которая также может быть не из простых.

"Для нас очень важно, чтобы эти инспекции давали результат. Поэтому мы сначала едем, смотрим, а потом через определенный период времени, месяц – полтора, смотрим выполнение этих задач", – отметил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.

Последние жуткие аварии в Украине: коротко