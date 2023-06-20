Как оказалось, столкнулись пассажирский автобус Mercedes-Benz и грузовой автомобиль МАЗ. В общественном транспорте находились 17 человек.
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Детали жуткого ДТП
19 июня в Луцком районе в селе Копачевка столкнулся пассажирский автобус Mercedes-Benz сообщением Луцк – Свитязь с грузовым автомобилем МАЗ.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и правоохранители. Как оказалось, 44-летний водитель маршрутки применил экстренное торможение. Поэтому в автобус въехал грузовик. В итоге пассажирский автобус перекинулся в кювет.
В момент аварии в автобусе находились 17 человек. В результате ДТП были госпитализированы 8 пассажиров.
Позже стало известно, что количество травмированных в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса возросло до 13, среди них – двое детей.
В настоящее время причины аварии устанавливаются, а также начато уголовное производство.
Последствия ДТП в Луцком районе / фото ГСЧС
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